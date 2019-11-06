رياضة | نتيجة مباراة ليفربول امس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول امس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية ونجح في صناعة الهدف الثاني لفريقه ليفربول بتمريرة لزميله تشامبرلين في الشوط الثاني.
انتهي الشوط الأول في اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول ثم تعادل فريق جينك البجليكي عن طريق مهاجمه ساماتا.
وفي الشوط الثاني قلب ليفربول الطاولة على جينك بتسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط تشامبرلين بتمريرة من الدولي المصري محمد صلاح لينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف لصالح ليفربول وهي نتيجة مباراة مباراة ليفربول امس.
وفي نفس المجموعة سقط فريق نابولي الإيطالي في فخ التعادل أمام فريق سالزبورج النمساوي بهدف لمثله في الأراضي الإيطالية ليمنح ليفربول الصدارة، حيث قدم نابولي هدية ثمينة لفريق ليفربول ليمنحه صدارة المجموعة الأوروبية.
نتيجة مباراة ليفربول امس ، كانت متوقعة حيث كانت تشير كافة التوقعات إلى أن ليفربول هو الفريق الأقرب للفوز حصد الانتصار نظراً للفوارق الكبيرة بين الفريقين من إمكانيات وقدرات ولاعبين، النادي الإنجليزي يملك كتيبة مدججة بالنجوم على رأسها المصري محمد صلاح هداف الفريق في الموسمين الماضيين.
ترتيب مجموعة ليفربول عقب مواجهة جينك:-
المركز الأول : ليفربول برصيد 9 نقاط .
المركز الثاني: نابولي برصيد 8 نقاط .
المركز الثالث: سالزبورج برصيد 4 نقاط .
المركز الرابع : جينك برصيد نقطة وحيدة .