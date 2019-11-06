رياضة | نتيجة مباراة ليفربول امس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول امس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة مباراة ليفربول امس ، حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصاراً ثميناً على حساب فريق جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد معقل الفريق الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية ونجح في صناعة الهدف الثاني لفريقه ليفربول بتمريرة لزميله تشامبرلين في الشوط الثاني.

انتهي الشوط الأول في اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول ثم تعادل فريق جينك البجليكي عن طريق مهاجمه ساماتا.

وفي الشوط الثاني قلب ليفربول الطاولة على جينك بتسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط تشامبرلين بتمريرة من الدولي المصري محمد صلاح لينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف لصالح ليفربول وهي نتيجة مباراة مباراة ليفربول امس.

وفي نفس المجموعة سقط فريق نابولي الإيطالي في فخ التعادل أمام فريق سالزبورج النمساوي بهدف لمثله في الأراضي الإيطالية ليمنح ليفربول الصدارة، حيث قدم نابولي هدية ثمينة لفريق ليفربول ليمنحه صدارة المجموعة الأوروبية.

نتيجة مباراة ليفربول امس ، كانت متوقعة حيث كانت تشير كافة التوقعات إلى أن ليفربول هو الفريق الأقرب للفوز حصد الانتصار نظراً للفوارق الكبيرة بين الفريقين من إمكانيات وقدرات ولاعبين، النادي الإنجليزي يملك كتيبة مدججة بالنجوم على رأسها المصري محمد صلاح هداف الفريق في الموسمين الماضيين.

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