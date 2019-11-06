رياضة | الزمالك يصدم حازم إمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يصدم حازم إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على بقاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق حتى نهاية الموسم الجاري وغلق الباب على رحيله في يناير المقبل.

وكان حازم قد دخل قائمة الترشيحات في وقت سابق للرحيل في يناير المقبل في ظل عدم الاعتماد عليه بالتشكيل الأساسي للفريق.

وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتراجع مسئولو الزمالك عن قرار رحيل حازم إمام بسبب النقص في الجبهة اليمنى وعدم تواجد سوى حمدي النقاز فقط من ناحية، بالإضافة إلى تعثر ضم صفقة جديدة في الجبهة اليمنى للفريق.

ولا يمتلك الزمالك في الجبهة اليمنى سوى النقاز وحازم إمام فقط في الوقت الحالي وعدم وجود بدائل نهائيًا، مما دفع الخواجة للاعتماد على بعض اللاعبين الصاعدين في معسكرات الفريق الأخيرة.

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وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل، ولم يفاتحه النادي حتى الآن بشكل رسمي في ملف التجديد.

ويمتلك حازم في جعبته عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز الراغبة في ضمه وعلى رأسهم من الاتحاد السكندري.

ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات.