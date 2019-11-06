رياضة | إمام عاشور: لن نتنازل عن حصد لقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إمام عاشور: لن نتنازل عن حصد لقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من الشهر الجاري.
وشدد عاشور في تصريحات إذاعية لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة أن إقامة البطولة في مصر يزيد من طموحهم وإصرارهم وعزيمتهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير ومنحهم دافع معنوي كبير.
وأوضح لاعب نادي الزمالك، أن المنتخب لا يخشي أي من المنتخبات التي وقع معها في نفس المجموعة مالي وغانا والكاميرون مؤكدًا أن المنتخب المصري له اسم وتاريخ.
وأشار أن جميع لاعيبي المنتخب يجتهدون ويستعدون بشكل جيد للبطولة، ويتمنى أن يوفقوا ويحصدوا اللقب وذلك الهدف الرئيسي الذين يسعوا لتحقيقه والصعود لأولمبياد.
وصرح أن الفوز باللقب سيكون دفعة لكل لاعب في المنتخب سواء على مستوى الإحتراف الخارجي أوالمحلي، موضحًا أنه ينتمي لنادٍ عريق يحلم الجميع الانتقال إليه.
ووجه عاشور الدعوة للجمهور المصري بالتواجد في مدرجات ستاد القاهرة لحضور مباريات البطولة الذي يمنحهم دفعة قوية للفوز.
وضم شوقى غريب 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.