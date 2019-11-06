رياضة | إمام عاشور: لن نتنازل عن حصد لقب إفريقيا

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من الشهر الجاري.

وشدد عاشور في تصريحات إذاعية لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة أن إقامة البطولة في مصر يزيد من طموحهم وإصرارهم وعزيمتهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير ومنحهم دافع معنوي كبير.

وأوضح لاعب نادي الزمالك، أن المنتخب لا يخشي أي من المنتخبات التي وقع معها في نفس المجموعة مالي وغانا والكاميرون مؤكدًا أن المنتخب المصري له اسم وتاريخ.

وأشار أن جميع لاعيبي المنتخب يجتهدون ويستعدون بشكل جيد للبطولة، ويتمنى أن يوفقوا ويحصدوا اللقب وذلك الهدف الرئيسي الذين يسعوا لتحقيقه والصعود لأولمبياد.

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