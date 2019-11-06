رياضة | مدرب أستون فيلا: تريزيجيه واجه ظهيرا عالميا وأطالبه بتكرار سيناريو ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا: تريزيجيه واجه ظهيرا عالميا وأطالبه بتكرار سيناريو ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الفريق بعد تألقه في المبارايت الماضية.

ونجح تريزيجيه في تسجيل أول هدف ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شباك ليفربول باللقاء الذي خسره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشر بالدوري.

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وقال سميث في تصريحات للموقع الرسمي: تريزيجيه انتظر كثيرا للوصول لهدفه الأول مع الفريق اعتقد أنه يستحق ذلك، انا سعيد للغاية له ونتمني أن يسجل الكثير من الأهداف.

وأضاف: تريزيجيه انتظر كثيرًا حتى وصل إلى هدفه الأول بعد عدة مباريات بدون تسجيل، وأخيرًا نجح في الوصول إليه أداءه كان رائعًا للغاية في لقاء ليفربول، لعب أمام أندي روبرتسون ظهير من بين الأفضل في العالم، وقدم مباراة رائعة.

وواصل: تريزيجيه تغول في دفاع لفيربول مرتين وركض خلف المدافعين وهو أمر رائع، هذا ما أريده منه وأرغب في أن يحدث ذلك بكل مباراة.