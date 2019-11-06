رياضة | مران في الجيم للاعبي الأهلي قبل العودة إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران في الجيم للاعبي الأهلي قبل العودة إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واكتفى الجهاز الفني للأهلي بمران اللاعبين في الجيم صباح اليوم، بعد التدريب القوي الذي خاضه الفريق مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي، الذي استضاف جميع التدريبات التي خاضها الفريق خلال فترة معسكر الإمارات.
وقرر رينيه فايلر المدير الفني، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة إلى القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في بداية المرحلة الثانية من الإعداد يوم 11 نوفمبر الجاري؛ استعدادا للمواجهات المهمة عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية.
وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وخططية.
وتوجهت بعثة الأهلي إلى مطار دبي، استعدادا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعودة والمقرر لها الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات -الثانية ظهرا- بتوقيت القاهرة.
ويعود فريق الأهلي بدون لاعبيه الأفارقة؛ جيرالدو وعلى معلول ووليد أزارو؛ بسبب سفرهم إلى بلادهم مباشرة للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون، فيما يتوجه جونيور أجايي إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به.
وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد غادروا معسكر الإمارات أمس الأول الاثنين؛ للانضمام للمنتخب الوطني بعد التنسيق الذي جرى بين جهاز المنتخب ومسئولي الأهلي، خاصة بعد قرار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بإلغاء التجربة الودية خلال معسكر الإمارات.