رياضة | مران في الجيم للاعبي الأهلي قبل العودة إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران في الجيم للاعبي الأهلي قبل العودة إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا في الجيم داخل فندق الإقامة صباح اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار دبي والعودة إلى مصر بعد نهاية معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع.



واكتفى الجهاز الفني للأهلي بمران اللاعبين في الجيم صباح اليوم، بعد التدريب القوي الذي خاضه الفريق مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي، الذي استضاف جميع التدريبات التي خاضها الفريق خلال فترة معسكر الإمارات.



وقرر رينيه فايلر المدير الفني، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة إلى القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في بداية المرحلة الثانية من الإعداد يوم 11 نوفمبر الجاري؛ استعدادا للمواجهات المهمة عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية. وقرر رينيه فايلر المدير الفني، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة إلى القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في بداية المرحلة الثانية من الإعداد يوم 11 نوفمبر الجاري؛ استعدادا للمواجهات المهمة عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية. وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وخططية. Advertisements



وتوجهت بعثة الأهلي إلى مطار دبي، استعدادا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعودة والمقرر لها الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات -الثانية ظهرا- بتوقيت القاهرة.



ويعود فريق الأهلي بدون لاعبيه الأفارقة؛ جيرالدو وعلى معلول ووليد أزارو؛ بسبب سفرهم إلى بلادهم مباشرة للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون، فيما يتوجه جونيور أجايي إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به.