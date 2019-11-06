رياضة | اليوم.. الأهلي يعود إلى القاهرة بعد نهاية معسكره في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يعود إلى القاهرة بعد نهاية معسكره في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وخططية.



وتوجهت بعثة الأهلي إلى مطار دبي، استعدادا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعودة والمقرر لها الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات -الثانية ظهرا- بتوقيت القاهرة.



ويعود فريق الأهلي بدون لاعبيه الأفارقة؛ جيرالدو وعلى معلول ووليد أزارو؛ بسبب سفرهم إلى بلادهم مباشرة للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون، فيما يتوجه جونيور أجايي إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به.

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وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد غادروا معسكر الإمارات أمس الأول الاثنين؛ للانضمام للمنتخب الوطني بعد التنسيق الذي جرى بين جهاز المنتخب ومسئولي الأهلي، خاصة بعد قرار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بإلغاء التجربة الودية خلال معسكر الإمارات. ووافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات وعدم عودتهم مع بعثة الفريق اليوم إلى القاهرة، لقضاء فترة الإجازة، على أن يعودوا في موعد التجمع المتفق عليه لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال التوقف؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.