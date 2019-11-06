رياضة | سعد سمير يتحدث عن العودة وأسرار "فايلر" وصفقات الأهلي

الصفقات الجديدة قوية .. والأهلي دائماً بمن حضر

أكد سعد سمير، مدافع فريق النادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ عدة أشهر، بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، مشيرا إلى أنه يُشارك منذ فترة في التدريبات الجماعية ويؤدي فيها بشكل جيد دون شعور بأية آلام.

وأوضح مدافع الأهلي أنه ينتظر الضوء الأخضر من الجهاز الفني لدخول قائمة الفريق، وإن كان الأمر قد يحتاج إلى مشاركته أولاً في مباراة ودية قبل الدخول في المباريات الرسمية، حيث شارك في جزء من ودية الفريق أمام الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً .

وأشار سعد سمير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح، للعودة للمباريات الرسمية، وكانت فترة التوقف مناسبة للاعبين المُصابين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمباريات والتعافي من الإصابات التي يُعانون منها .

وتحدث سعد سمير عن إصابته ، قائلاً: «فترة الإصابة كانت صعبة جداً؛ لأنها المرة الأولى التي أغيب فيها كل هذه الفترة الطويلة.. فاللاعب يتعرض لضغوط وآلام كثير خلال فترة الإصابة لكنها كرة القدم ..وأحياناً تلعب وتتفوق.. وأحيانا لا تكون موفقا.. وأحيانا تضربك الإصابة».

وتابع مدافع الأهلي : اللاعب المُصاب يكون في حاجة دائمة للدعم والمساندة من الجميع، خاصة زملاءه بالفريق، ولابد أن يكون هذا الدعم مُستمرا طوال فترة الإصابة تقريباً، وليس في الأيام الأولى منها، لذا فأنا حريص حالياً على دعم زملائي المُصابين بشكل مُستمر وأتمنى الشفاء لمحمد محمود لاعب الفريق الذى أُصيب مؤخراً للمرة الثانية بالرباط الصليبي».

وكشف سعد سمير عن تواصل رينيه فايلر المدير الفني للفريق معه أكثر من مرة خلال فترة الإصابة، وقال: مستر فايلر تحدث معي كثيراً.. وعندما بدأت العودة للتدريبات تحدث معي وطلب مني عدم التعجل في العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.. ولابد من تنفيذ البرنامج العلاجي على أكمل وجه.

وتابع سعد سمير: فايلر قال لي أيضاً إنه عاني من إصابات كثيرة عندما كان لاعباً لذا لابد من التمهّل في العودة للملاعب وعدم التسرع حتى لا تتجدد الإصابة ، والمدير الفني يحرص دائما علي السؤال عني ويوجه النصائح بشأن الملاحظات الفنية أو البدنية كما يفعل مع جميع لاعبي الفريق.

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وقال مدافع الأهلي إن معسكر الأهلي المُقام حالياً في الإمارات ناجح وحقق الأهداف المطلوبة منه ،مشيرا إلى أن فترات التوقف الطويلة للدوري تحتاج لإقامة مثل هذه المعسكرات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة للجهاز الفني؛ سواء فيما يتعلق بالتقارب بين اللاعبين بشكل أكثر أو رفع اللياقة البدنية والجوانب الفنية وغيرها من احتياجات الجهاز الفني .