رياضة | مايكل أوين يفتح النار على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايكل أوين يفتح النار على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مايكل أوين مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق النار على محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب الفوز 2-1 على جينك البلجيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأكد مايكل أوين أن محمد صلاح أصبح مهووسا بتسجيل الأهداف قائلًا عبر قناة "بي تي سبورت" وقال: "من خلال الطريقة التي أقرأ بها أداء الفرعون المصري أعتقد أنه يمكنك القول أن طريقة لعبه تغيرت عبر السنين".

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وأضاف أوين: "لو رأيته يلعب قبل 5 سنوات، فإنك ستجده يتفوق على اللاعبين في الأطراف، ويحاول التمرير لزملائه داخل الملعب لكن في الوقت الحالي انشغل بتسجيل الأهداف"

وتابع أوين: "صلاح يبدو بالنسبة لي مثل لاعب جائع حقا لتسجيل الأهداف ومهووس بها فقط رغم صناعته للهدف الثاني في جينك"