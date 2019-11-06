رياضة | الأهلي يتجمل: حققنا أهدافنا من معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتجمل: حققنا أهدافنا من معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبدالحفيظ: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف"
وشدد مدير الكرة على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة؛ سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفني والبدني أو النفسي والمعنوي.
المعروف أن الأهلي يعود إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسي والمعنوي قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.