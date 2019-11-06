رياضة | الأهلي يتجمل: حققنا أهدافنا من معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتجمل: حققنا أهدافنا من معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق أهدافه من المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات واستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري العام ومنافسات دوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.



وقال عبدالحفيظ: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف"