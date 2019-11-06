رياضة | تصريح ساخن من مدافع برشلونة بعد التعادل مع سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ساخن من مدافع برشلونة بعد التعادل مع سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني عقب تعادل فريقه سلبياً أمام سلافيا براج التشيكي سلبياً على ملعب الكامب نو، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أن الكرة لم ترغب في دخول المرمى، لتبرير النتيجة التي لم ينتظرها الفريق الكاتالوني.

قال بيكيه: "الجانب الإيجابي في اللقاء هو الفرص الكثيرة التي صنعناها، الانطباعات رغم التعادل لم تكن سيئة، لأننا وصلنا لمرمى المنافس الذي لم يصل لمرمانا كثيراً".

وأوضح بيكيه الذي سيغيب عن مباراة بروسيا دورتموند الألماني على ملعب الكامب نو للإيقاف، أن اللاعبين يرغبون في الخروج سريعاً من هذه الفترة، لأننا لا نريد الاستمرار طويلاً بهذا المستوى الذي لا يبشر بالخير".

وأقر بيكيه أن الفريق لا يقدم المستوى المطلوب مؤخراً في "الليغا"، وفي دوري الأبطال، ولكنه ذكر في الوقت ذاته بالعام الأول للمدرب السابق لويس إنريكي: "لم نقدم وقتها المستوى المأمول في بعض فترات الموسم، ولكننا فزنا في النهاية بـ"التشامبيونز ليج".