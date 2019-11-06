رياضة | الزمالك يفاجئ طارق حامد من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاجئ طارق حامد من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل بعد تلقيه العديد من العروض الخليجية.

وتلقى طارق حامد أكثر من عرض مغري طوال الفترة الماضية من أندية خليجية إلا أن الزمالك رفض خروجه كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق.

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وعاد الزمالك ليرفض من جديد فكرة رحيل طارق حامد بالفترة الحالية بالرغم من قوة العرض المقدم من الخليج مما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل للاستفادة المادية.

رغبة طارق حامد كانت واضحة في البداية وهي الرحيل عن الزمالك للاحتراف في الخليج ولكنه بعد ذلك تراجع عن قراره مبدياً رغبته في الاستمرار مع الزمالك بعد توصله لاتفاق مع رئيس النادي حول مسألة تقديره بصورة مالية تتناسب مع مجهوداته التى يقدمها مع الفريق .

ويعد طارق حامد واحد من العناصر الأساسية داخل الزمالك ولا توجد أي نية داخل النادي للتفريط في خدماته مهما كان المقابل المادي المقدم من الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.