رياضة | ظهير برشلونة يفتح الباب أمام الهجوم على "فالفيردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير برشلونة يفتح الباب أمام الهجوم على "فالفيردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الصحافة الإسبانية انتقادات لاذعة إلى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب التعادل السلبي أمس أمام سلافيا براج التشيكي بدون أهداف.

وتعادل برشلونة سلبيًا أمس أمام سلافيا براج التشيكي بدون أهداف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى المدرب الإسباني فالفيردي عدة انتقادات من الصحافة الإسبانية بسبب استبعاده لفيربو الظهير الأيسر للفريق.

وأضافت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن برشلونة وقع مع فيربو مقابل 18 مليون + 12 مليون متغيرات ليكون بديل لـ ألبا لكن تم استبعاده من آخر مباراتين، وهو أمر غير مفهوم.