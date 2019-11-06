رياضة | فرصة زيدان الأخيرة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة زيدان الأخيرة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق جالطة سراي التركي مساء اليوم في ملعب البرنابيو ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

ويسعي ريال مدريد للبحث عن الثلاثة نقاط في مباراة اليوم لاسكات الانتقادات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية خاصة بعد التعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري.

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار على جالطة سراي في مباراة الجولة الماضية بدوري الأبطال بهدف نظيف في الأراضي التركية سجله الألماني توني كروس لاعب الوسط.

وتعد مباراة اليوم بمثابة فرصة أخيرة أمام الفرنسي زين الدين زيدان والذي تعالت الأصوات ضده لإقالته من تدريبات الفريق بسبب هبوط المستوي والأداء في الفترة الماضية.

ويأمل عشاق ريال مدريد حصد الثلاثة نقاط اليوم للحفاظ على آمال التأهل خاصة بعد البداية السيئة في دور المجموعات بالهزيمة أمام فريق سان جيرمان بثلاثية نظيفة ثم التعادل مع فريق جينك في البرنابيو ولكن الانتصار الماضي أعاد الفريق من جديد للمنافسة على التأهل.

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ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : كورتوا