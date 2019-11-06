رياضة | ريال مدريد يقاتل على صفقة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقاتل على صفقة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي ريال مدريد الإسباني رغبته في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن ريال مدريد أجرى محادثات مع لاعب خط وسط نادي نابولي الأسباني فابيان رويز ، 23 عاماً ، بشأن انتقال محتمل إلى ملعب البرنابيو الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن يتعرض مدريد لـ منافسة شرسة لو أراد التعاقد مع فابيان رويز حيث أن المان سيتي وبرشلونه يرغبان بقوة في كسب توقيعه خاصة بيب الذي ينظر له كـ خليفة اللاعب الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا الذي يدخل في عامه الأخير في عقده مع السيتي.

وواصلت التقارير بأن فابيان رويز يُفضل ريال مدريد لأنه قريب من بيته في مدريد ، وهناك في غرفة خلـع الملابس من يرغب في التعاقد معه بدلاً من التعاقد مع بول بوجبا.