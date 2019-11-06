بعد نداء القردة.. دعوى قضائية ضد ماريو بالوتيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبحث مجلس مدينة فيرونا الإيطالية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد النجم ماريو بالوتيلي، لاعب فريق بريشيا، بدعوى التشهير بغير وجه حق.

مجلس المدينة يستند إلى أن شكوى اللاعب جاءت بعد أن قال إنه تعرض لإساءات عنصرية من الجماهير خلال مباراة باستاد بنتيغودي ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

الإجراء القانوني جاء بناء على طلب مجموعة من المستشارين المحليين من مجلس مدينة فيرونا، خاصة أن فيدريكو سبوارينا رئيس بلدية المدينة، قال إنه كان موجودا في المدرجات، وأنكر حدوث إساءات عنصرية.

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بالوتيلي كان قد أمسك بالكرة خلال المباراة وسددها في اتجاه الجماهير، وهدد بمغادرة الملعب في بداية الشوط الثاني لأن بعض المشجعين أطلقوا أصوات القردة.

الحكم أوقف المباراة لنحو خمس دقائق بينما وجهت رسالة عبر الإذاعة الداخلية للاستاد إلى الجماهير.

صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، كشفت عن نداء أرسله أربعة أعضاء في مجلس المدينة؛ يقترحون فيه أن يتخذ رئيس بلدية المدينة والمكاتب القانونية في البلدية إجراءات قانونية بحق بالوتيلي وجميع من يهاجم فيرونا بدعوى التشهير بغير وجه حق.

الأعضاء أضافوا في النداء: لم يعد من العدل أن يتم وضع فيرونا في قفص الاتهام؛ لأن في هذه الحالة لم يحدث أي شيء.