كريستيانو رونالدو يصلي من أجل شفاء لاعب برشلونة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مواطنه وزميله في منتخب البرتغال أندريه جوميز، وذلك بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه إيفرتون أمام توتنهام.

كريستيانو وجه رسالة مؤثرة لأندريه جوميز بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة، مؤكدا أنه يدعو له بالشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب.

رسالة “الدون” نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” حيث نشر صورة تجمعه مع مواطنه جوميز وقال فيها: سوف نصلي من أجل الشفاء السريع، أنا متأكد بأن جوميز سيعود أقوى.

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جوميز - لاعب برشلونة السابق - يواجه خطر الغياب لمدة عام بعد تعرضه لإصابة مروعة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام توتنهام على ملعب “جوديسون بارك” خلال المرحلة الـ11 من البريميرليج.

نادي إيفرتون الإنجليزي أكد في بيان رسمي أنه يتوقع تماثل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للشفاء بشكل كامل، وسط مخاوف تؤكد بأن مسيرته الاحترافية أصبحت في خطر بعد هذه الإصابة.

جوميز كان قد تعرض لتدخل قوي من مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي “سون هيونغ مين”، قبل أن يصطدم بزميله الأخير المدافع الإيفواري سيرج أورييه، متسببا بخلع في الكاحل الأيمن، حيث يخضع إلى عملية جراحية الاثنين المقبل.