كيف دافع يورجن كلوب عن ماني أمام اتهامات جوارديولا؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دافع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن لاعبه النجم السنغالي ساديو ماني، من الاتهامات التي وجهها له المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.
جوارديولا كان قد اتهم اللاعب بتعمده السقوط في منطقة الجزاء، إلا أن يورجن كلوب تصدى لهذه الاتهامات ورد عليه مدافعا عن لاعبيه.
كلوب قال في تصريحات صحفية: لست واثقا ما إذا كان جوارديولا يتحدث عن ساديو أو عنا بشكل عام، لم أسمع اسم ساديو، ولا أدري كيف يمكننا أن نعرف بهذه السرعة ما حدث في المباراة.
مدرب الريدز أضاف: كل ما يمكنني قوله هو أن ساديو لا يتعمد السقوط، حصلت حالة في مباراة أستون فيلا تخللها احتكاك سقط من بعده أرضا، ربما لم تكن ركلة جزاء، لكن كان ثمة احتكاك، وهو لم يقم بعرقلة نفسه بقدمه.
ماني كان قد حصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام أستون فيلا، لما اعتبره الحكم سقوطا متعمدا في المنطقة للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يصنع تمريرة حاسمة ويسجل هدفا متأخرا ليهدي فريقه الفوز 2-1.
يشار إلى ان ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول سيحتضن مباراة من العيار الثقيل بين متصدر “البريميرليج” ليفربول والوصيف الحالي مانشستر سيتي، الأحد المقبل.
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