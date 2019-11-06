دييجو مارادونا يحرم ابنته من الميراث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم النجم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، ابنته جيانينا بطريقة عنيفة، بعد تصريحاتها عن قلقها وخوفها بشأن صحة وموت والدها وأنه يعاني من الزهايمر، وهو ما رد عليه بغضب شديد.

ابنة مارادونا البالغة من العمر 30 عاما، كانت قد أثارت مخاوف بشأن صحة والدها، بعد نشرها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “إنه يموت من الداخل.. لنصلي من أجله”.

المشكلات مستمرة بين مارادونا وابنته منذ فترة بسبب خلافات بينه وبين والدتها، كلاوديا فيلافاني، وصلت لساحات القضاء، مع العلم أنه انفصل عنها في عام 2003.

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مارادونا المدير الفني لفريق خيمناسيا لابلاتا، نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قال فيه: مرحبا، أريد أن أخبركم أنني لا أموت على الإطلاق، أنا أواصل عملي بهدوء، لقد تأثرت بالخسارة الأخيرة لفريقي، لكنني لا أعرف ماذا كانت جيانينا تريد أن تقول.

مارادونا أضاف: أنا أعلم أنه كلما تقدمت في العمر، ستهتم أكثر بما سأتركه، وأنا أخبر الجميع أنني لن أترك أي شيء، سأتبرع بكل شيء حصلت عليه في حياتي، وهم لا وجود لهم في حياتي، وأنا بصحة جيدة جدا، وشكرا لك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصعد فيها مارادونا الخلاف ضد ابنته، إذ اتهمها بسرقة أموال منه والتورط في قضايا غسيل أموال.

يذكر أن ابنة مارادونا كانت متزوجة سابقا من نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وأنجبت منه ولدا يدعى بنيامين.