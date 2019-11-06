صحيفة بريطانية تتهم زوجة نجم الجزائر رياض محرز بالخيانة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على ما أثير مؤخرا بشأن تواجدها داخل ملهى ليلي برفقة الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر.

صحيفة “ميرور” البريطانية، كانت قد ذكرت أن ريتا جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر صاحب الـ 34 عاما، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.. بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

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ريتا جوهال نشرت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة من تقرير صحيفة “ميرور”، وأرفقته بتعليق جاء فيه: إن ما نشرته الصحيفة البريطانية عار من الصحة، وكله افتراء وكذب.

زوجة اللاعب أضافت: رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور “إنستجرام”.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء، نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة، في إشارة لتأكيد وسائل الإعلام البريطانية على أن محرز تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.

الصحيفة، كانت قد ذكرت أن محرز البالغ من العمر 28 عاما، أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.. مشيرة إلى أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

يشار إلى أن ريتا تبلغ من العمر 25 عاما، وهي بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.