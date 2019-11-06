بعد إجرائه جراحة في القلب.. إيكر كاسياس يفاجئ الجميع بهذا القرار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر النجم الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، صورة فاجأت متابعيه بعد إجرائه جراجه في القلب مؤخرا.

حارس المرمى الدولي الإسباني السابق، إيكر كاسياس، كان قد ألمح إلى أنه عاود التمارين الخفيفة بمفرده على العشب الأخضر، بعد 6 أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية حادة.

حارس بورتو نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لحذاءيه الرياضيين المخصصين لكرة القدم وقد بدت عليهما آثار العشب، مرفقة بتعليق جاء فيه: “بقيا في الخزانة لمدة 6 أشهر و3 أيام”.

Advertisements

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن الحارس السابق لريال مدريد قام بتمارين خفيفة بمفرده لما بين 20 و25 دقيقة، وكان جزءا منها على العشب.

كاسياس كان قد نشر مؤخرا ما يتعلق بشأن الخطوات التدريجية التي يقدم عليها، فضلا عن تحسن حالته الصحية أملا في العودة إلى الملاعب، مثل القيام بتمارين المشي أو الاستخدام المحدود لآلات في صالة اللياقة البدنية.

كاسياس كان قد تعرض في مايو الماضي لأزمة قلبية خلال التدريبات استدعت نقله إلى المستشفى، وأوضح ناديه حينها أن اللاعب عانى من انسداد حاد في شرايين القلب.. وخضع لعملية جراحية طارئة، كشف على إثرها أن مستقبله الكروي غير مضمون.