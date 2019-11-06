ساديو ماني: محمد صلاح مجنون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بزميله المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه يشعر بالتطور أثناء اللعب إلى جانبه.

ماني قال في تصريحات نقلتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: إن صلاح يدرك جيدًا كل خطوة يقوم بها سواء داخل الملعب أو خارجه.. في بعض الأحيان كانت لدينا خلافاتنا لكننا أخذنا زمام المبادرة.. يمكن أن تحدث بعض الأشياء على أرض الملعب أو خارجه، ولكننا نعيش معا كل يوم.

Advertisements

قائد منتخب السنغال أضاف: صلاح مهاجم مجنون، إنه لاعب لا تتوقع ما سيفعله، يعرف جيدًا كل خطوة يقوم بها، من دواعي سروري أن أتطور معه وبجانبه، خاصة أنني أشعر بأننا نتحدث بنفس اللغة في كرة القدم.

وعن فرصته في الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والتي سيكون منافسا فيها لصلاح للعام الثالث على التوالي، قال: الأمر ذاته مثل جائزة الكرة الذهبية فلقد كنت محظوظا لأنني كنت على منصة الجوائز لثلاث مرات، وسأستمر في القتال حتى النهاية بالقمة وفي أعلى خطوة، ولا يمكن أن أقول إن هذا العام سيكون لي لكنني سأقاتل حتى النهاية.