الامارات | كرونسلاف: الأجواء إيجابية الآن داخل النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: الأجواء إيجابية الآن داخل النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، أن العميد أمامه مباراة مهمة مثل جميع المباريات التي يخوضها الفريق، مشيراً إلى أن هذه المباراة تختلف قليلاً عن المباريات السابقة، لأن العميد يدخلها بطموح أكبر، ويسعى إلى تحقيق الفوز فيها للتقدم إلى الأمام، والحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب.

وأكمل يورتشيتش في المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي النصر، والخاص بمباراة اتحاد كلباء في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، قائلاً: «جميع اللاعبون جاهزون تماماً لخوض المباراة المقبلة أمام فريق اتحاد كلباء، الذي نحترمه كثيراً لأنه يعد من الفرق القوية في بطولة الدوري، ويضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين، خصوصاً اللاعبين الأجانب الذين يمتلكون القدرة على صناعة الفارق في أي مباراة».

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وأضاف: «الأجواء في النادي أصبحت إيجابية كثيراً بعد الفوز في الثلاث مباريات الأخيرة في دوري الخليج العربي، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا، فنحن الآن نبذل قصارى جهدنا في التدريبات من أجل تقديم أفضل أداء في المباريات التي سنخوضها، لضمان الاستمرار في تحقيق الانتصارات، لأن الفوز دائماً ما يصنع أجواء إيجابية داخل الفريق، وهذا ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المنشودة».

وتابع: «الجميع يعتقد أننا سنفوز في المباراة المقبلة بنسبة 100%، وهذا ما يصعّب المباراة، لأن ضمان الفوز في أي مباراة بهذه النسبة غير موجود تماماً في عالم كرة القدم، لذلك يجب علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية، لقد تحدثت كثيراً مع اللاعبين بخصوص هذه المباراة من أجل الحفاظ على عزيمتنا ورغبتنا في الفوز، إضافة إلى الظهور بشكل أفضل وأقوى».