شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات تُجهز المقاولون العرب لعودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، المدير الفني، خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ومشاركة المنتخب الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي المقاولون، يلتقي الذئاب مع منوف يوم السبت المقبل، في أولى الوديات، ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل، والمتحدة الأحد في الأسبوع التالي.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.