شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: أنا والخطيب وقعنا في فخ واسُتدرجنا لحرب لم تكن تصح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، أنه ورئيس الأهلي محمود الخطيب وقعا في فخ وتم استدراجهما إلى حرب لم تكن تصح، حسب تعبيره.

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وكشف «آل الشيخ»، في حواره مع أحمد سعيد مباشرة على «فيس بوك»، عن شعوره عند مقابلة «الخطيب» بعد الصُلح : «زي ما سيبته من سنة ونص وكأني شايفه امبارح وفعلًا أنا واحشني كنت لما دخلت بيته حسيت إني داخل بيت أهلي».

وأوضح أن الصُلح جاء بعدما «اكتشفنا بس يمكن متأخر إن أنا وهو وقعنا في فخ واستُدرجنا لحرب ماكنتش تصح».

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية أنه اتفق مع «الخطيب» على أن يكون التواصل بينهما مباشرة، دون وسيط، «وإني أكون جاهز دائمًا إني أقدر أخدمه في أي شئ بالتنسيق بينه وبين مجلس إدارته».