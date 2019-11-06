موعد والتشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد النجم الأحمر في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

يستضيف نادي النجم الأحمر، نظيره فريق توتنهام الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب ريد ستار ستاديوم.



التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام النجم الأحمر

ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو بوشيتينيو المدير الفني للفريق الإنجليزي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

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خط الدفاع: بن ديفيز، توبي ألديرفيرلد، دافينسون سانشيز، سيرجي أورييه.

خط الوسط: تاجي ندومبيلي، موسى سيسوكو، ديلي آلي.

خط الهجوم: كريستيان إيركسين، سون هيونج مين، لوكاس مورا.

موعد ومعلق مباراة توتنهام والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD4، بتعليق المعلق خالد الحدي.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط ، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.