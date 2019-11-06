مفاجأت في التشكيل المتوقع لمباراة النصر والفيصلي بالدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

يلتقي نادي النصر السعودي أمام نظيره الفيصلي، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.



تشكيل النصر المتوقع أمام الفيصلي

ومن المتوقع أن يبدأ النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس ماتيوس ، عبدالله الخيبري، يحيي الشهري، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : عبدالرزاق حمد الله.

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تشكيل الفيصلي المتوقع أمام النصر

بينما قد يدخل فريق الفيصلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: خالد الغامدي ، إيغور روسي ، رافاييل سيلفا أرودا ، محمد قاسم.

خط الوسط: روني ، خاليم، الجبلي، خالد حسين كعبي ، لويس غوستافو.

خط الهجوم: ويليام ألفيس دي أوليفيرا.

موعد مباراة النصر والفيصلي والقناة الناقلة

تقام مباراة النصر والفيصلي في تمام الساعة 06:55 بتوقيت القاهرة، و07:55 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية.

ويحتل نادي النصر السعودي المركزالثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يحل الفيصلي في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.