كلوب يتحدث عن أزمة تواجه ليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أنس عبد الغني

حقق نادي ليفربول فوزاً غالياً على ضيفه جينك البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف في رابع مواجهات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بملعب "كامب نو".



وإقتنص ليفربول صدارة المجموعة من منافسه نابولي الإيطالي الذي تعثر على أرضية ميدانه أمام سالزبورج النمساوي.

وفشل ليفربول في الخروج بشباك نظيفة خلال اللقاء رغم تواضع المنافس.

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وتحدث الألماني "يورجن كلوب" حول هذا الأمر لشبكة BT Sports قائلاً : " لكي أكون أمينا، هذا الأمر لا يزعجني، لكنه في نفس الوقت ليس هو ما نريده".

وأضاف: "جميع الأهداف التي تدخل مرمانا متنوعة، بالتأكيد هي ليست مسئولية الدفاع فقط".

وأتم: "سنعمل بالتأكيد على حل هذه المشكلة".

وخاض ليفربول خلال هذا الموسم 18 مباراة في جميع البطولات، حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات فقط وهي شيفيلد يونايتد وبيرنلي في الدوري و ميلتون كينز دونز في كأس كاراباو.

ويستعد ليفربول لإستضافة ملاحقه مانشستر سيتي في قمة مواجهات الدوري الإنجليزي الأحد القادم.