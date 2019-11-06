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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
يلتقي فريق يوفنتوس الايطالي نظيرة لوكوموتيف موسكو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب لوكموتيف ستاديوم.
موعد ومعلق مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف والفنوات الناقلة
تقام مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.
تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لوكوموتيف
ومن المقرر أن يدخل ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : بوفون.
خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - روجاني - ساندرو.
خط الوسط : سامي خضيرة - بينتانكور - ماتويدي - بيرنارديسكي.
خط الهجوم : ديبالا - رونالدو.
ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل لوكوموتيف المركز الثالث برصيد نقطة ثلاث نقاط.
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