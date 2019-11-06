التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام أولمبياكوس في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام أولمبياكوس

يدخل فريق بايرن ميونخ لقاء اليوم بدون مدرب بعدما قرر إدارة النادي إقالة الكرواتي نيكو كافاتش المدير الفني للفريق من منصبه بسبب سوء النتائج، ومن المتوقع أن يبدأ العملاق البافاري اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جيروم بواتينج - بينيامين بافار - خافيير مارتينيز.

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا ، فيليبي كوتينيو ، سيرجي جنابري و كينجسلي كومان.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، فيما يملك أولمبباكوس نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير.