شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على بقاء بعض اللاعبين فى الإمارات لقضاء الإجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم الأهلي المرحلة الأولى من فترة الإعداد بانتهاء المعسكر التدريبي في الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وجمل خططية في إطار التحضيرات لمرحلة ما بعد التوقف.
وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم، حيث يحصل اللاعبون على راحة لمدة أربعة ايام بقرار من الجهاز الفني قبل أن يعودوا للتدريبات مرة أخرى يوم 11 نوفمبر الجاري.
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