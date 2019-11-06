شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على بقاء بعض اللاعبين فى الإمارات لقضاء الإجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات وعدم عودتهم مع بعثة الفريق اليوم إلى القاهرة، لقضاء فترة الإجازة، على أن يعودوا في موعد التجمع المتفق عليه لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال التوقف؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباريات الدوري العام ومواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس.

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واختتم الأهلي المرحلة الأولى من فترة الإعداد بانتهاء المعسكر التدريبي في الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وجمل خططية في إطار التحضيرات لمرحلة ما بعد التوقف.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم، حيث يحصل اللاعبون على راحة لمدة أربعة ايام بقرار من الجهاز الفني قبل أن يعودوا للتدريبات مرة أخرى يوم 11 نوفمبر الجاري.