شكرا لقرائتكم مسابقات اتحاد السلة تنتظر تقرير الحكم عن شغب مباراة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت مباراة الأهلى و الزمالك فى قمة كأس السلة التى انتهت بفوز الاحمر 92 / 80 ، شهدت أحداث شغب وخروج عن النص و اشتباكات بين اللاعبين و الأجهزة الفنية و كذلك الجماهير بعد قيام إيهاب أمين لاعب الأهلى بإستعراض مهاراته بالكرة أمام مصطفى مشعل لاعب الزمالك.
ومن المقرر أن يتم عرض التقرير على لجنة المسابقات ، لمناقشته ، ثم يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد ، لاتخاذ اللازم من قرارات تجه الازمة التى شهدتها المباراة.
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