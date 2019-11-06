شكرا لقرائتكم مسابقات اتحاد السلة تنتظر تقرير الحكم عن شغب مباراة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتسلم اليوم ، لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل تقرير حكم لقاء الأهلى و الزمالك اليوم، والخاص بمباراة الأمس بين الفريقين فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر والتى شهدت أحداث شغب وخروج عن النص.

كانت مباراة الأهلى و الزمالك فى قمة كأس السلة التى انتهت بفوز الاحمر 92 / 80 ، شهدت أحداث شغب وخروج عن النص و اشتباكات بين اللاعبين و الأجهزة الفنية و كذلك الجماهير بعد قيام إيهاب أمين لاعب الأهلى بإستعراض مهاراته بالكرة أمام مصطفى مشعل لاعب الزمالك.

ومن المقرر أن يتم عرض التقرير على لجنة المسابقات ، لمناقشته ، ثم يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد ، لاتخاذ اللازم من قرارات تجه الازمة التى شهدتها المباراة.