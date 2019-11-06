شكرا لقرائتكم الخدمات الكاملة لتطبيق Alahly members لأعضاء الأهلي فى مؤتمر صحفى الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن النادي الأهلي خلال مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل؛ رسميا عن مشروع تطبيق الأعضاء Alahly members ، في إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلي أول نادٍ إلكتروني في الشرق الأوسط مستخدما المدفوعات غير النقدية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، ومحمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا ومسئولي الشركة المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.

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كما يقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي؛ مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية. ويجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

وستتضمن المرحلة الثانية من التطبيق؛ إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق ايضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، ويتم الرد عليهم في غضون 48 ساعة.

كما تتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلى، والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.