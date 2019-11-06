شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على بقاء بعض اللاعبين فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على بقاء بعض اللاعبين فى الإمارات وعدم عودتهم مع بعثة الفريق اليوم إلى القاهرة، لقضاء فترة الإجازة، على أن يعودوا فى موعد التجمع المتفق عليه لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال التوقف؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمباريات الدورى العام ومواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى تبدأ بمباراة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى تونس.

واختتم الأهلى المرحلة الأولى من فترة الإعداد بانتهاء المعسكر التدريبى فى الإمارات الذى أقيم على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وجمل خططية فى إطار التحضيرات لمرحلة ما بعد التوقف.

وتعود بعثة الأهلى إلى القاهرة اليوم، حيث يحصل اللاعبون على راحة لمدة أربعة أيام بقرار من الجهاز الفنى قبل أن يعودوا للتدريبات مرة أخرى يوم 11 نوفمبر الجارى.