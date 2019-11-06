شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كريم طارق ينضم لمعسكر الفراعنة ببرج العرب بعد أزمة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء كريم طارق لاعب خط وسط طلائع الجيش لصفوف منتخب مصر بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى استدعاء كريم طارق لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلى بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للانضمام لمعسكر الفريق الوطنى المقام حاليا ببرج العرب، وذلك بعد اعتذار نادى بيراميدز بإرسال لاعبيه فى الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقى الأندية، واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.

ويستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالى تواجد 21 لاعباً فقط من أصل 32 لاعباً بعد اعتذار نادى بيراميدز بعدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر، وهو ما رفضه الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدري ليقرر معه استبعاد سباعي بيراميدز من المعسكر بالكامل واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) فى المعسكر يوم 11 نوفمبر الجاري.