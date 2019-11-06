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تذكرتى تعلن دخول الجماهير بـFAN ID أمم أفريقيا للكبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عن تواجد شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراورى رئيس مجلس الإدارة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واستمرار العمل بالـFAN ID الذى تم استخدامه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019، للدخول به مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر من الشهر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وأعلنت شركة تذكرتى فتح باب حجز التذاكر لحاملى بطاقات المشجعين FAN ID، إلى جانب فتح السيستم لأى مشجع يرغب فى استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.

 

ويبدأ منتخب مصر الأولمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.

 

وضم شوقى غريب 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

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