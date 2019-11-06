شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات السلة تتسلم اليوم تقرير حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم، اليوم، لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل تقرير حكم لقاء الأهلى والزمالك اليوم، والخاص بمباراة الأمس بين الفريقين فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، التى شهدت أحداث شغب وخروج عن النص.

كانت مباراة الأهلى والزمالك فى قمة كأس السلة التى انتهت بفوز الأحمر 92 / 80، شهدت أحداث شغب وخروج عن النص واشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية، وكذلك الجماهير بعد قيام إيهاب أمين لاعب الأهلى بإستعراض مهاراته بالكرة أمام مصطفى مشعل لاعب الزمالك.

ومن المقرر أن يتم عرض التقرير على لجنة المسابقات لمناقشته، ثم يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد، لاتخاذ اللازم من قرارات تجاه الأزمة التى شهدتها المباراة.