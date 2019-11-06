شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل طارق حامد فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الزمالك، رفض فكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بعد تردد أنباء عن عروض خليجية جديدة له خلال الفترة الماضية لكونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض بعد تأكيدات المشرف على الكرة بالزمالك عن امتلاك طارق حامد لعرض رسمى قوى فى الصيف الماضى.

اللاعب لديه رغبة مؤكدة فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء وعدم الحديث فى أية عروض خاصة بعد اتفاقه مع رئيس الزمالك حول مسألة تقديره بصورة مالية تتناسب مع مجهوداته التى يقدمها مع الفريق فيما رفض مسئولو الزمالك تقسيم اللاعبين المقرر تعديل عقودهم وباقى اللاعبين إلى فئات محددة القيمة المالية.

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