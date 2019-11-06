طلائع الجيش يواجه سيراميكا كليوباترا وديا 12 نوفمبر استعداداً لطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس على إقامة مباراة ودية مع سيراميكا كليوباترا فى الثالثة عصر 12 نوفمبر الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة طنطا فى الدورى. ويواصل فى تمام الخامسة عصراً يومياً فريق طلائع الجيش تدريباته تحت قيادة البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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