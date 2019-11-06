شكرا لقرائتكم خبر عن توبة يقترب من العودة لإنبى فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود توبة لاعب وسط فريق إف سى مصر من العودة لفريقه السابق إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد رحيل على ماهر المدير الفنى السابق للفريق وتولى حلمى طولان مهمة تدريب الفريق البترولى.

وتحدث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى مع محمود توبة بشأن عودته لفريق إنبى فى يناير خاصة أنه انتقل إلى فريق إف سى مصر بداية الموسم على سبيل الإعارة، وطلب طولان من توبة التحدث مع إدارة ناديه حول إمكانية إنهاء الإعارة فى يناير وعودته للفريق.

ومن المقرر أن يبدأ محمود توبة الحديث مع إدارة نادى إف سى مصر الأسبوع المقبل عقب عودة الفريق من الإسماعيلية، حيث يقيم معسكر لمدة أسبوع استعدادا لاستئناف الدورى.

كان الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الناصر محمد قد اتفق على خوض مباراتين وديتين أمام كل من الجونة والإنتاج الحربى الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى.