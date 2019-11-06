تشكيل مباراة ريال مدريد وجالطة سراي المتوقع في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 يترقب عشاق ريال مدريد مواجهة اليوم الأربعاء أمام جالطة سراي التركي في العاشرة مساء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام جالطة سراي ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا. خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش. خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيمة - رودريجو. Advertisements التشكيل المتوقع لجالطة سراي أمام ريال مدريد بينما يدخل فريق جالطة سراي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا. خط الدفاع: ماركوس دو ناسيمينتو - ريان دونك - كريستيان لوينداما. خط الوسط: يوتو ناجاتومو - جان ميشيل سيري - ستيفن نزونزي - ماريانو. الهجوم: يونس بلهندة - راداميل فالكاو - ريان بابل. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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