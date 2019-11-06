تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أنس عبد الغني

في مواجهة من العيار الثقيل يلتقي ريال مدريد أمام جالطة سراي مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

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موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وجالطة سراي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما يتذيل جالطة سراي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.