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شكرا لقرائتكم خالد مرتجي يوجه رسالة إلى من أحيوا ذكري وفاة والده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر خالد مرتجى عبر صفحته على تويتر : "الي كل اصدقائي وأحبابي أشكركم جميعاً علي مشاعركم الجياشه وتعليقاتكم الكريمه التي أبكتني بعضها في الذكري السادسة لوفاة والدي . اسأل الله سبحانه وتعالي ان يغفر له ولجميع موتانا وان يلحقنا بهم علي الإيمان وان يرزقنا جميعاً حسن الخاتمة"
وكان أمس الثلاثاء 5 نوفمبر الذكرى السادسة على رحيل الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء الأسبق.
وولد الفريق مرتجي في 5 مايو 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتي وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.
وعلقت صفحة الأهلي على صورة لرئيس الأهلي السابق : تحل علينا اليوم ذكري وفاة الفريق مرتجي، رئيس النادي الأهلي الأسبق و أحد أبطال حرب أكتوبر 73.
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