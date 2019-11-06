شكرا لقرائتكم خالد مرتجي يوجه رسالة إلى من أحيوا ذكري وفاة والده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الجماهير التى أهتمت بإحياء الذكرى السادسة لرحيل والده الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء.

ونشر خالد مرتجى عبر صفحته على تويتر : "الي كل اصدقائي وأحبابي أشكركم جميعاً علي مشاعركم الجياشه وتعليقاتكم الكريمه التي أبكتني بعضها في الذكري السادسة لوفاة والدي . اسأل الله سبحانه وتعالي ان يغفر له ولجميع موتانا وان يلحقنا بهم علي الإيمان وان يرزقنا جميعاً حسن الخاتمة"

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وكان أمس الثلاثاء 5 نوفمبر الذكرى السادسة على رحيل الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء الأسبق.

وولد الفريق مرتجي في 5 مايو 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتي وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.