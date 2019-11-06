"جدو الصغير" يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف فى تدريبات الإسماعيلي...

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ويخوض لاعب الإسماعيلي تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ، ويؤدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
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