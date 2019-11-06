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"جدو الصغير" يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف فى تدريبات الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى أن محمد حمدى زكى الشهير بـ"جدو الصغير" مهاجم الفريق يشارك فى جانب من التدريبات الجماعية للدراويش بجانب تأدية برنامجه التأهيلى فى ظل معاناته من الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة وذلك حتى تكتمل جاهزيته الفنية والبدنية .

 

ويخوض لاعب الإسماعيلي تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ، ويؤدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

 

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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