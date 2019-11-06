شكرا لقرائتكم محمود توبة يقترب من العودة إلى إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود توبة لاعب وسط فريق اف سي مصر من العودة لفريقه السابق انبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد رحيل علي ماهر المدير الفني السابق للفريق وتولي حلمي طولان مهمة تدريب الفريق البترولي.

وتحدث حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي مع محمود توبة بشأن عودته لفريق انبي في يناير خاصة أنه انتقل الي فريق اف سي مصر بداية الموسم علي سبيل الإعارة، وطلب طولان من توبة التحدث مع إدارة ناديه حول إمكانية إنهاء الإعارة في يناير وعودته للفريق.

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ومن المقرر أن يبدأ محمود توبة الحديث مع إدارة نادي اف سي مصر الأسبوع المقبل عقب عودة الفريق من الإسماعيلية حيث يقيم معسكر لمدة أسبوع استعدادا لاستئناف الدوري.

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الناصر محمد قد اتفق علي خوض مباراتين وديتين أمام كل من الجونة والإنتاج الحربى الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى.