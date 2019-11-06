محمود توبة يقترب من العودة إلى إنبى...

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وتحدث حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي مع محمود توبة بشأن عودته لفريق انبي في يناير خاصة أنه انتقل الي فريق اف سي مصر بداية الموسم علي سبيل الإعارة، وطلب طولان من توبة التحدث مع إدارة ناديه حول إمكانية إنهاء الإعارة في يناير وعودته للفريق.
ومن المقرر أن يبدأ محمود توبة الحديث مع إدارة نادي اف سي مصر الأسبوع المقبل عقب عودة الفريق من الإسماعيلية حيث يقيم معسكر لمدة أسبوع استعدادا لاستئناف الدوري.
كان الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الناصر محمد قد اتفق علي خوض مباراتين وديتين أمام كل من الجونة والإنتاج الحربى الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى.
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