مران منتخب مصر الأوليمبي اليوم وغداً على استاد بتروسبورت...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغداً على استاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لمواجهة مالي فى الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

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وحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.