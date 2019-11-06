شكرا لقرائتكم منتخب الصين يفوز على فى كأس العالم للقارات لتنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من دينا مشرف وريم العراقى وفرح عبد العزيز و مروة الهضيبى و يسرا حلمى. وأسفرت قرعة البطولة التى اقيمت أمس عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بجانب الصين و أوكرانيا. Advertisements يشارك فى البطولة 12 دولة جاء تقسيمها وفقا للمجموعات كالتالى: المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل.

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