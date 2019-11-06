’’#ايهاب_امين_للطرق_والكباري‘‘ يشعل تويتر.. والأهلاوية: ’’خرم يجيب صداع‘‘.. وبيان عاجل من اتحاد السلة بعد خناقة الشوارع

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة السلة، اشتباكات حادة بين لاعبي الفريقين عقب نهايتها، بسبب لقطة مهارية من لاعب الفريق الأحمر، استفزت لاعبي الأبيض.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، قام لاعب الأهلي إيهاب أمين بمراوغة لاعب الزمالك مصطفى مشعل بطريقة أثارت إعجاب الجمهور الحاضر بالمدرجات، حيث وضع الكرة بين قدمي لاعب الزمالك.

وأثارت تلك المرواغة غضب لاعبي فريق الزمالك وجهازه الفني، وما أن انتهت المباراة حتى وقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، وتدخل البعض في محاولة لإخماد الموقف.

#ايهاب_امين_للطرق_والكباري يتصدر تويتر

وفي سياق متصل، دشنت الجماهير الأهلاوية هاشتاج "#ايهاب_امين_للطرق_والكباري" للسخرية من لاعب الزمالك، بعد الاشتباكات التي اندلعت عقب اللقطة المهارية للاعب الأهلي.

وتداولت الجماهير الحمراء، خلال الهاشتاج، اللقطة التي أثارت الجدل، على نطاق واسع، وسخروا من لاعبي الفريق الأبيض.

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بيان لاتحاد السلة

من جانبه، أصدر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، بيانا رسميا عبر صفحة الاتحاد بـ"تويتر"، للتعليق على الأزمة، قائلا: "تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة".

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 92 - 80 خلال اللقاء الذي أقيم على صالة الفريق الأول.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 23-18، وانتهت الفترة الثانية بنتيجة 43-33.

وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 62-58، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة لصالح 92-80.