شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شوقى غريب يتحدى لعنة البدايات لمطاردة حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطنى الأولمبى تحت 23 سنة لخوض غمار منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى مجموعة قوية صنفها المتابعون بمجموعة الموت مع منتخبات مالى وغانا والكاميرون.
ويرصد موقع "سوبر كورة" بدايات شوقى غريب الستة مع عالم التدريب قبل انطلاقته الرسمية السابعة أمام مالى مساء الجمعة من أجل مطاردة حلم الأولمبياد والظفر باللقب.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. شوقى غريب يتحدى لعنة البدايات لمطاردة حلم الأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.