شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شوقى غريب يتحدى لعنة البدايات لمطاردة حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطنى الأولمبى تحت 23 سنة لخوض غمار منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى مجموعة قوية صنفها المتابعون بمجموعة الموت مع منتخبات مالى وغانا والكاميرون.

ورغم حالة التفاؤل التي يعيشها الشارع الرياضي، إلا أنها ليست الدافع الوحيد لمنتخبنا الأولمبى ومدربه المخضرم شوقي غريب، والذي خاض من قبل 6 تجارب تدريبية اكتسب من خلالها الخبرة الكافية لترويض المنافسين، خاصة بعد لعنة البدايات التي صاحبته في تجاربه التدريبية الستة.

ويرصد موقع "سوبر كورة" بدايات شوقى غريب الستة مع عالم التدريب قبل انطلاقته الرسمية السابعة أمام مالى مساء الجمعة من أجل مطاردة حلم الأولمبياد والظفر باللقب.

Advertisements

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا