شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يتحدث عن كلمات أبكته فى الذكرى السادسة لرحيل رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى رسالة شكر للجماهير، التى اهتمت بإحياء الذكرى السادسة لرحيل والده الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء.

وكتب خالد مرتجى عبر صفحته على تويتر : "إلى كل أصدقائى وأحبابى أشكركم جميعاً على مشاعركم الجياشة وتعليقاتكم الكريمة التى أبكتنى بعضها فى الذكرى السادسة لوفاة والدى.. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولجميع موتانا وأن يلحقنا بهم على الإيمان وأن يرزقنا جميعاً حسن الخاتمة".

الي كل اصدقائي وأحبابي أشكركم جميعاً علي مشاعركم الجياشه وتعليقاتكم الكريمه التي أبكتني بعضها في الذكري السادسة لوفاة والدي . اسأل الله سبحانه وتعالي ان يغفر له ولجميع موتانا وان يلحقنا بهم علي الإيمان وان يرزقنا جميعاً حسن الخاتمة. pic.twitter.com/Ic8pxiVcGm— Khaled Mortagy (@kmortagy) الي كل اصدقائي وأحبابي أشكركم جميعاً علي مشاعركم الجياشه وتعليقاتكم الكريمه التي أبكتني بعضها في الذكري السادسة لوفاة والدي . اسأل الله سبحانه وتعالي ان يغفر له ولجميع موتانا وان يلحقنا بهم علي الإيمان وان يرزقنا جميعاً حسن الخاتمة. pic.twitter.com/Ic8pxiVcGm Advertisements — Khaled Mortagy (@kmortagy) November 6, 2019

ومرت أمس الثلاثاء 5 نوفمبر الذكرى السادسة على رحيل الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء الأسبق، وولد الفريق مرتجى فى 5 مايو 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتي وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.

تولى الفريق مرتجى رئاسة الأهلى فى ديسمبر 1965 بقرار من المشير عبدالحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة، بعدما تراجع وضع النادى عامة وفريق كرة القدم بصفة خاصة، ليستعيد النادى والفريق انضباطه.

وتوفى الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز 97 عامًا.