شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة وجنون صيحات الموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العالم فى حالة تطور وحركة مستمرة ولا أحد يمكنه أن يتوقف عن مواكبة العصر والتطور فالجميع يسعى للتغيير في عالم متحرك لا يتوقف عن الدوران، ولأن نجوم الكرة جزء لا ينفصل عن هذا العالم، فمن الطبيعي أن يبحث نجوم الساحرة المستديرة عن مواكبة التغيير على طريقتهم الخاصة.

نجوم الكرة مثلهم مثل نجوم المجالات الأخرى يحظون دائمًا بتسليط الضوء على حياتهم العامة والخاصة وهذه ضريبة الشهرة التي تضعهم قدوة لغيرهم في شتى مجالات الحياة، ولأن الصغار أكثر تأثرًا بهم دائمًا ما يبحثون عن كل جديد يتعلق بحياة النجوم للاقتداء بهم.

صيحات الموضة على اختلافها وتنوعها استحوذت بالطبع على اهتمام نجوم الساحرة المستديرة الذين واكبوا التطور والتغيير في عالم الأزياء وهو ما نسلط عليه الضوء في الصور التالية لعدد من اللاعبين المصريين.



احمد الشناوي



احمد الشيخ



جنش



شريف اكرامي

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صالح جمعة



عبد الله السعيد



عبد الله جمعة



كهربا



لاعبو الاهلي



محمد صلاح



رمضان صبحي